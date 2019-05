Orion Rucphen positief over toekomst met nieuwe verharde handbalvelden

RUCPHEN - Met een man of twintig werken vrijwilligers van Orion nog wat klusjes af. Vrijdag moet alles gereed zijn voor de opening in de avond. Dan kunnen de ruim honderd leden – en genodigden – met eigen ogen zien hoe de pas verharde handbalvelden aan de Rucphense Binnentuin erbij liggen.

Begin dit jaar durfde de club nog niet te dromen dat het op tijd af zou zijn. ,,Maar het is prima gegaan’’, lacht voorzitter Martijn Buijs. De velden liggen er nog vóór de zomervakantie.

Toiletblok

Terwijl hij vertelt werkt iedereen om hem heen gestaag door. Tussen het hek van de handbalvelden en het blauw-wit van het clubgebouwtje moet het frame van de overkapping nog van doek worden voorzien. ,,Daar komen we nu pas aan toe.’’ Mocht er een drupje vallen bij het officiële openingsfeestje rond de oplevering van de velden staat toch iedereen droog. Het clubgebouw zelf kreeg al een nieuwe lik verf en ook het dertig jaar oude toiletblok is aangepakt. ,,Tot nog toe zat het weer ook niet tegen.‘’

De opknapbeurt is een stimulans voor de toekomst, verzekert de voorzitter. ,,Al hebben wij over teruggang niet te klagen. Maar mensen zeiden af en toe wel ‘wat is dit voor boeltje’ als ze hier aankwamen.’’ Buijs verwijst naar de wat haveloze indruk die dit deel van de Binnentuin lange tijd maakte. Sinds de verkiezingen van afgelopen jaar ziet hij echter een omslag bij de gemeente. Over de samenwerking in het afgelopen jaar is Buijs positief. Voor de opknapbeurt trok de gemeente circa anderhalve ton uit.

Ergernis

Buijs weet van de ergernis die lange tijd bij de ‘buren’ van Orion – AVR en Mistral – bestond, maar ondervond minder hinder van het geharrewar over de sportaccommodaties dan zij. ,,Vooral de aanwas van jongeren van 6 tot 11 jaar zit al jaren in de lift, net als in het hele land’’, legt hij uit. ,,De dames van Oranje zijn een boegbeeld. Ze doen het natuurlijk fantastisch.’’