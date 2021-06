Organiseren kinderontbijt kost in Roosendaal meer dan ontbijt zelf

Het uitdelen van ontbijt aan 55 kinderen uit armoedegezinnen was een paar jaar geleden een initiatief van Selda Bozkurt (Burger Belangen Roosendaal). Het idee is door de gemeente overgenomen, maar er werd per ongeluk gekozen voor een oplichter. Die kostte de gemeente vele duizenden euro's. De stichting Social Klus verklaarde zich toen bereid de verstrekking over te nemen.



Wethouder Koenraad noemde Social Klus de redder in nood. En zei dat ruim 18 mille voor de coördinatie helemaal niet zo veel is. Karen Suijkerbuijk-Ader (ChristenUnie) en Selda Bozkurt vonden van wel. Bozkurt zei dat de organisatie naar vrijwilligers moest. ,,Dan blijft er 18.000 euro over en kunnen 110 kinderen dagelijks een ontbijt krijgen.”