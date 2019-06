Organisator wielerronde Oudenbosch heeft er ‘even geen zin meer in’

Drie jaar terug vierde het wielercomité nog op grootse wijze het gouden jubileum. De profrenners reden achter de derny's en in een feesttent was twee dagen live muziek. Bart Durinck en Christ Stoffelen waren jarenlang de drijvende krachten achter de koers. Voor dit jaar viel de samenwerking uiteen. Durinck werd voor een jaar waarnemend voorzitter van het district zuid van de KNWU. ,,Niet dat die zaken niet te combineren zijn, maar ik had er gewoon even geen zin meer in. De respons van de renners was ook nogal lauw. We haalden heel weinig junioren hierheen, terwijl je daar aan premies en prijzengeld toch 2500 euro tegenover moet zien te stellen.‘’

Vrijwilligers

Durinck sluit niet uit dat er volgend jaar weer wel een ronde door de Koepelstad gaat mits er natuurlijk nieuwe vrijwilligers bij komen. ,,Daar hebben we wellicht te weinig in geïnvesteerd de laatste jaren. Ik mag dan na mijn pensioen voldoende tijd hebben, de organisatie is in de basis te smal.‘’