Organisatie Weelfeesten in Stampersgat slaat een jaartje over

Een kleine kern van comitéleden moest steeds meer werk verzetten voor een feestweekeinde, waar Stampersgat onvoldoende warm voor liep. ,,Daarom hebben we nu de voorbereidingen stop gezet'', zegt voorzitter Dennis Jonkers, ,,Jammer, want zo houden we niet veel evenementen in ons dorp over. Als je vroeger vier dagen achtereen feesten bouwde, kwamen ze vier dagen. Maar de mensen komen er de deur niet meer voor uit. De Weelfeesten worden door en voor het dorp georganiseerd, maar de balans was de afgelopen jaren zoek. Dan verdwijnt ook het laatste restje motivatie om er de schouders onder te zetten.''

Kramenmarkt

Een paar jaar geleden switchte de organisatie van datum. Van september gingen de Weelfeesten naar eind juni. Het septemberweekeinde puilde uit van de regionale activiteiten. Van Zunderts bloemencorso tot Roosendaalse kermis en Muzafeesten in Dinteloord. Een nieuwe datum vinden, was niet makkelijk. Voor de organisatie was het voordeel dat de zomervakantie niet hoefde opgeofferd aan de voorbereidingen. Jonkers: ,,Die nemen toch wel een half jaar in beslag. Toen we begin dit jaar hoorden dat de kramenmarkt bij een andere bureau terecht was gekomen, die ook nog eens geen tijd had in juni, moesten we op zoek naar een nieuwe partij. Het werd kort dag. We hebben elkaar aangekeken en gezegd een jaar over te slaan.''