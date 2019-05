Organisatie Airborne festival heeft vergunningaanvraag nu wel compleet

BOSSCHENHOOFD - De organisatie van het Airborne festival in Bosschenhoofd heeft alle aanvullende informatie voor het op 22 juni te houden hardstylefestival bij de gemeente ingeleverd. Dat bevestigt een woordvoerder namens het college. ,,De vergunningaanvraag is compleet, inclusief verkeersplan en wordt nu beoordeeld.‘’

Het Airborne festival (voorheen Daylight) verhuist dit jaar van Breda Airport naar een zes hectare groot weiland aan de Bosschenhoofdsestraat. Buurtbewoners en ook de politieke partijen Lokaal Halderberge en Progressief Halderberge volgen met argusogen de verhuisplannen. Politici stelden vragen over de verkeersafwikkeling en de ligging van het festivalterrein in natuurgebied.

Quote Problemen zijn er om opgelost te worden. Arno van der Star, Eye4Dance

Maar Arno van der Star van het Eye4Dance zegt dat het nieuwe festivalterrein aan alle voorwaarden kan voldoen. ,,Natuurlijk gaan we met omwonenden in conclaaf. Ze hebben inmiddels een brief ontvangen en eventueel beleggen we een bewonersavond.‘’

Gepokt en gemazeld

Als voorbeeld noemt de organisator de overbuurman, een bloembollenteler. ,,We gaan zijn bloembollenverlden goed afschermen.‘’ Van der Star is in twaalf jaar concertorganisatie gepokt en gemazeld. ,,We hebben wel voor heter vuren gestaan. Maar door goed te bemiddelen komen we altijd tot een goede balans. Ik heb het dan natuurlijk over direct belanghebbenden, niet degene die willen procederen om te procederen.‘’

Voordeel van het nieuwe terrein voor Airborne is dat het langer van tevoren beschikbaar is. Bij het vliegveld had Eye4Dance een week opbouw, twee dagen afbreken. Toch hanteert Van der Star een soortgelijke planning. ,,We gaan het strak aanpakken om de overlast van trailers door de straat tot een minimum te beperken. Ook tijdens het festivalweekend is de straat ingericht als eenrichtingsverkeer, organisatorisch werkt dat veel prettiger.‘’

