Organisatie Airborne Festival en gemeente overtuigen klagende omwonenden niet

Ergenis

Volgens Arno van der Star van het organiserende Eye4Dance komt dat door de snelheid waarin de organisatie de nieuwe locatie heeft gevonden. "In januari hebben wij gehoord dat wij niet meer op de oude locatie (vliegveld Seppe, toen heette het evenement nog Daylight Festival, red.) mochten staan. Toen hebben we vlug deze plek gevonden. Daarna is het heel snel gegaan en hebben we, zodra we toestemming kregen van de boer, meteen een vergunning aangevraagd bij de gemeente. Daarna hebben wij jullie zo snel mogelijk geïnformeerd met bewonersbrieven en via e-mails."

'Leugens!', reageren meerdere omwonenden bijna in koor. Zij zeggen nooit een brief te hebben ontvangen en dat mails maar nauwelijks werden beantwoord. Van der Star zei daarop te onderzoeken waar dit is fout gegaan. Wel trok hij het boetekleed aan voor de communicatie in de afgelopen paar weken. "Ik snap dat het niet fijn is en dit willen we in de toekomst beter doen. Wel hebben we dit festival met hardere dance-stijlen al meerdere jaren georganiseerd en in die tijd hebben er zich nog nooit grote problemen voorgedaan."