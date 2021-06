Oren uitspuiten, wond hechten? Niet meer naar de huisarts, maar naar de doktersassistent

Tien jaar geleden ging RBC failliet: ‘Maar misschien was het wel de wederge­boor­te van de club’

8 juni ROOSENDAAL - Sportief eindigde RBC net boven de degradatiestreep, maar een paar weken na het competitieslot viel alsnog het doek voor het profvoetbal in Roosendaal, toen de club failliet ging. Tien jaar na dato laat het gemis zich nog altijd voelen, maar misschien was het ook wel juist de nieuwe start die RBC destijds hard nodig had. Drie betrokkenen blikken terug.