Opvang voor 150 Oekraïense vluchtelingen in De Brink in Roosendaal

Jelle (13) haalt HPV-vac­cin: ‘Dit is belangrijk, het beschermt tegen kanker’

BERGEN OP ZOOM - Deze week is in West-Brabant begonnen met een nieuwe vaccinatiecampagne. Duizenden West-Brabantse tieners krijgen een prik tegen het humaan papillonvirus (HPV) dat behalve baarmoederhalskanker vijf andere kankersoorten kan veroorzaken. Voor het eerst komen nu ook jongens hiervoor in aanmerking.

8 maart