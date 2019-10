Opvallende paddenstoel gezien in de buurt? Laat het ons weten

De schimmels schieten nu overal massaal uit de grond omhoog, en de kans dat je er eentje tegenkomt, is dan ook groot. In het bos, langs de weg, in de achtertuin of in het grasveld tegenover je huis.



Maar wat voor paddenstoel staat er nu eigenlijk in de tuin? Zie je die ene paddenstoel elk jaar op dezelfde plek omhoog schieten en vraag je je af wat voor schimmel het nou eigenlijk is?