Optimisme over haalbaarheid glasvezelnet in Halsteren

Zó ziet het nieuwe gerechtsge­bouw voor West-Bra­bant en Zeeland er van binnen uit

22 mei BREDA - Nog even en er wordt recht gesproken. Vanaf 5 juni is het nieuwe gerechtsgebouw in Breda in gebruik. Het is een van de hoogste gebouwen van Breda met zijn 66 meter. De buitenkant is al veelbesproken, maar hoe ziet het er van binnen uit? BN DeStem nam een kijkje voor u.