Opruimen schade windhoos in Roosendaal en Rucphen gaat weken duren

Rucphen

Volgens de Rucphense gemeentewoordvoerder Fred Buermans moest de brandweer vanwege de storm donderdagavond vier keer uitrukken: twee keer in Rucphen, één keer in St. Willebrord en eenmaal in Schijf.



,,Het is nog redelijk meegevallen, al heeft storm wel aardig huisgehouden. Je ziet overal veel omgewaaide bomen en takken liggen, platte maisvelden. De bomen die over de weg lagen zijn intussen opgeruimd."