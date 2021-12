Oproep politiek: ‘Maak ook het laastste stuk van de Prinsensingel een 30 kilometer-straat’

Lof voor aanpak Groot Mariadal, maar hoe zit het met parkeren en wat gaat er nou precies gebouwd worden?

ROOSENDAAL - Vooropgesteld, de Roosendaalse gemeenteraad is best onder de indruk van de plannen voor Groot Mariadal. Maar waar blijven de ruim 100 parkeerplaatsen achter het stadskantoor die hiervoor opgeofferd worden? En prima dat er nieuwe woningen in het gebied gebouwd gaan worden, maar de raad wil wel mee kunnen praten over wat daar dan precies gaat komen.

25 november