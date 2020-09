Oproep om een griepprik te halen, maar zijn er wel genoeg vaccins?

interview Sebastiaan (21): ‘Er is veel onwetend­heid over wat er onder jongeren speelt’

22 september ROOSENDAAL - Hij is zo'n jongeman van wie we zeggen dat ie er wel komt. Praat veel en vlot, heeft overal een mening over, communiceert goed en zet een goede bak koffie. Echt zo iemand die later ergens als fractievoorzitter opduikt. Sebastiaan Waegemaekers is 21 jaar oud en voorzitter van de Jongerenraad Roosendaal.