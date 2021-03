Oproep in de maak: geen mestfabrieken meer in Roosendaal

Romy opent een nieuw winkeltje in coronatijd in Kruisland: ‘Ik zou nergens anders willen’

16 maart KRUISLAND - Wie door de Molenstraat in Kruisland rijdt, kan het bijna niet missen: er is een nieuw winkeltje. Bij Studio Heeren kun je van alles kopen, van kleding tot woonartikelen en cadeaus. Sinds deze week is de winkel van Romy Heeren (28) op afspraak open, maar als het weer mag, zal het elke vrijdag en zaterdag open zijn.