Oproep aan gemeente Roosendaal: 'Kom snel met actieplan toegankelijke zaken'

Voor 1 januari moet er een actieplan komen over de toegankelijkheid van Roosendaal voor mensen met een beperking. Die oproep doet voorzitter Jan Lanooy van de Roosendaalse gehandicaptenvereniging Rogep. Met zo'n actieplan voldoet de gemeente aan het VN-Verdrag voor personen met een handicap. De gemeenteraad beslist volgende maand over een motie hierover van raadslid Jac Wezenbeek (VVD). Ook hij vraagt de gemeente om aan de slag te gaan en voor de jaarwisseling te komen met een overzicht van wat er al gedaan wordt en wat het actieplan is voor de komende jaren.

Handschoen

Volgens Lanooy leunt de gemeente te veel op de Rogep, waar het toegankelijkheid aangaat en moet Roosendaal zelf meer in actie komen. ,,Dat doen we wel. Toegankelijkheid is onderdeel van heel veel van onze plannen, maar het is alleen niet erg zichtbaar. Ik denk dat we daar vooral aan moeten werken. We pakken de handschoen van Rogep op", zegt wethouder Corné van Poppel. Lanooy noemt de horeca, kledingwinkels, sportverenigingen en bushaltes als plekken waar iemand met een rolstoel in Roosendaal slecht terecht kan.

,,Wij ondernemen steeds acties, bijvoorbeeld om hierover in contact te komen met de horeca, maar krijgen geen gehoor. Wij stoppen kaarten onder de ruitenwisser van auto's die op een gehandicaptenparkeerplaats staan. Maar wij zijn vrijwilligers en een kwetsbare club. Wat als wij er niet meer zijn? Het is belangrijk dat de gemeente hier zelf beleid op maakt." Lanooy hoopt dat er een of meerdere ambtenaren worden aangesteld met de toegankelijkheid als aandachtsgebied.

Van Poppel snapt de opmerkingen van Lanooy, maar vraagt toch om geduld. ,,Ik zoek het meer in de gedeelde verantwoordelijkheid, samen met Rogep en andere partners zoals de winkeliersorganisaties wil ik hierover in gesprek raken. De vraag is voor mij vooral of we gaan voor snelheid of voor kwaliteit. Dan laat ik 1 januari liever los om te werken aan een goed plan."

Jammer

Lanooy snapt de wethouder, maar vindt het jammer dat de gemeente zo lang heeft gewacht met het ondernemen van actie. ,,Andere gemeenten zijn hier al veel langer mee bezig, Nijmegen al een jaar."