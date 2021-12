Oprichter Volkssterrenwacht Hans de Rijk (95) overleden: nieuwsgierig naar alles

necrologieOUDENBOSCH/UTRECHT - In zijn woonplaats Utrecht is op 95-jarige leeftijd wetenschapspopulisator Hans de Rijk overleden. Hij was in de jaren zestig oprichter van Volkssterrenwacht Simon Stevin, aanvankelijk in het broederhuis Saint Louis, later in de bossen van Hoeven gevestigd.