Oppositiepartijen woedend over zelfverheerlijking college

Heijmans mag wadi in Hoeven in stapjes aanleggen

14:43 HOEVEN/DEN HAAG - Projectontwikkelaar Heijmans hoeft niet onmiddellijk in één keer een wadi (laagte waarin het regenwater zich kan verzamelen en in de bodem kan infiltreren) voor een bouwplan van tien woningen aan de Rietmade in Hoeven uit te graven. In een definitieve uitspraak stemt de Raad van State in met de gefaseerde aanleg van een waterberging.