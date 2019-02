Oppositiepartijen ook in verzet tegen zonnepark aan de noordkant van Wouw

Vrachtwa­gens SUEZ nog te vaak door Westrand in Roosendaal

6 februari ROOSENDAAL - Vrachtwagens die over rijksweg 17 van of naar de afvalverbrandingsinstallatie van SUEZ aan de Potendreef in Roosendaal rijden, moeten op de A17 afslag 20 bij ASK Romein nemen. Maar nog steeds zijn er veel chauffeurs die bij afslag 19 bij De Stok de weg op of afgaan.