Opperkletsmajoor: ‘Bizar, ik heb al optredens staan voor 2022’

Relletje rondom Roosendaal­se neutbon: ‘Alle eer is voor Sebastian’

10 februari ROOSENDAAL - Is het regelrechte plagiaat? Of hebben we hier te maken met een goedwillende, maar tikje naïeve ontwerpster? De neutbon, hét betaalmiddel tijdens carnaval in Roosendaal, is de inzet van een heus relletje.