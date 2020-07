Opnieuw trits aan energiebesparende maatregelen voor Roosendaalse huisbezitters

Jongen zonder kaartje slaat medewerker NS bij controle vol in het gezicht op station Roosendaal

11:15 ROOSENDAAL - Een medewerker van de NS is donderdagavond mishandeld door een jongen die geen geldig vervoersbewijs bij zich had op station Roosendaal. Bij een controle sloeg hij de controleur vol in het gezicht, waar de medewerker een gekneusde kaak aan overhield.