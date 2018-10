Opnieuw stroomstoring door overbelasting noodaggregaat op bedrijventerrein Oud Gastel

De nieuwe stroomstoring ontstond in de noodaggregaat, die maandag naast het uitgebrande stroomhuisje was geplaatst. Directeur Peter Picavet van de Koremans Groep BV baalt behoorlijk. ,,Kijk wat maandag gebeurt is, is overmacht. Mensen van Enexis zijn meteen gearriveerd en hebben met man en macht gewerkt aan een nieuw stroomstation, want het transformatorhuisje was verloren. Intusssen werd een noodvoorziening getroffen. Daar is het vanochtend mis gegaan, zodat we nu weer met de handen in het haar zitten.''