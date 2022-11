Opnieuw gewapende overval op tankstation in Roosendaal, dader op de vlucht

Op het moment van de overval waren er geen klanten op het terrein of in het pand. De politie meldt dat de dader is gevlucht met een onbekende buit. Hij zou richting het Vrouwenhof zijn gegaan. Het is onbekend of de man te voet of met een vervoersmiddel vertrok.

Tweede keer in een week

Het is voor de tweede keer in een week tijd dat een gewapende overval is gepleegd op een tankstation in Roosendaal. Afgelopen maandag was het raak bij een benzinepomp aan de Vijfhuizenberg. De dader maakte daarbij geld en sigaretten buit en is nog niet opgespoord. Volgens een politiewoordvoerder is het ‘wel heel toevallig’ dat zaterdag opnieuw een tankstation in Roosendaal is overvallen.