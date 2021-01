Opnieuw brandt auto uit in Roosendaalse wijk Langdonk: politie controleert toegangswegen

ROOSENDAAL - In de Roosendaalse wijk Langdonk is zaterdagavond opnieuw een auto in brand gevlogen. De politie controleerde verkeer op een toegangsweg, maar laat weten dat het nu ‘rustig’ is in de wijk.

Tijdens de jaarwisseling werden in de wijk ook al meerdere branden gemeld en was het in de wijk ‘broeierig’. Dit keer was het raak op de parkeerplaats aan de Elisadonk met de Lindenburg. De auto stond volledig in brand. De brandweer bluste het vuur, maar kon niet voorkomen dat de auto zwaar beschadigde. Een bergingsbedrijf heeft het voertuig afgevoerd.

Op de Burgemeester Schneiderlaan en de Willem Dreesweg controleerde de politie. Daar werd verkeer in de gaten gehouden. Een woordvoerder van de politie laat weten dat de rust rond 21.45 uur was wedergekeerd en dat er niemand is aangehouden.

Eerdere incidenten

Op oudjaarsdag kwamen meldingen bij de hulpdiensten binnen van vier branden en veel vuurwerk. Twee auto’s moesten het ontgelden. De ME was toen uit voorzorg aanwezig in de buurt.

Echter liet de gemeente weten in een persbericht dat de jaarwisseling ‘rustig was verlopen’ in de wijk. Burgemeester Han van Midden gaf aan blij te zijn dat het vrijwel overal rustig is gebleven. Hoe groot de aangerichte schade is, wordt nog onderzocht.

