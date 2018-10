Opnieuw botsing bij Visdonktunnel in Roosendaal: man gewond naar ziekenhuis

Wandelaar in Essen vindt foetus

14:32 ESSEN - Gisteravond heeft een voorbijganger een foetus aangetroffen in de struiken naast de Beliestraat in het centrum van het Belgische Essen. De man was met zijn hond aan het wandelen en het was de hond die in de struiken iets opmerkte. Het ging om een foetus tussen 13 en 15 weken oud.