Opnames carnavalsfilm deels uitgesteld vanwege de sneeuw

HALDERBERGE - Dat carnaval een online-dingetje wordt was al wel duidelijk. In Halderberge is de voorbije dagen druk gefilmd om de inwoners uit de vijf dorpen vanaf vrijdag het juiste carnavalsgevoel te bezorgen. De invallende sneeuw was daarbij een extra handicap.

Zaterdag was er nog geen vlokje aan de lucht. In het gemeentehuis stond loco-burgemeester Thomas Melisse al in de aanslag om de vijf prinsen van hun carnavalssleutels te voorzien, zodat het feest op gepaste wijze toch kon beginnen. Er was alleen één probleempje: de sleutels waren nergens te vinden. De zoektocht begon zaterdagmiddag op het Jan Gielenplein in Oudenbosch met prins Geert in de hoofdrol.

,,En zo zouden we voor de carnavalsfilm alle dorpen afgaan‘’, aldus Petra Laros, die namens de gemeente bij de productie betrokken is. ,,Voor zondag waren de buitenopnames al naar binnenlocaties verplaatst, maar uiteindelijk vonden we het onverantwoord om de geluids- en cameraman hierheen te laten komen.‘’

Martijn Koevoets

Regisseur Martijn Koevoets, die eerder voor de gemeente de succesvolle sinterklaasfilm maakte, moet dus de komende week op een paar avonden nog aan de bak met de prinsen en andere spelers in de film. Laros: ,,We hebben de hoofdrolspelers vrijdag allemaal een GGD-sneltest af genomen en alles op anderhalve meter gedaan, zodat we op geen enkel vlak risico's lopen. Daarom ook de opnames van zondag maar even uitgesteld.‘’

Sleuteloverdracht

Over hoe het verhaal afloopt, wil Laros nog niets kwijt. Dat wordt kijken vanaf aanstaande vrijdag 19.00 uur, het moment waarop normaliter het gemeentehuis vol carnavalsvierders staat voor de sleuteloverdracht. De 20 minuten durende film is op YouTube te zien, op de Facebook-pagina's van de carnavalsstichtingen en op streekomroep Ons West-Brabant. Dat het populair is bewees de Halderbergse sinterklaasfilm, die reeds 98.000 keer bekeken is.

