Opluchting over advies huishoudelijke hulp in Roosendaal, maar dwangsommen dreigen

ROOSENDAAL - Het kan niet zo zijn dat de gemeente Roosendaal pas in september besluit of en zo ja, hoe het systeem met huishoudelijke hulp aangepast moet worden.

,,Er ligt nu een duidelijk advies van de bezwarencommissie waar de gemeente nu al mee aan de gang kan gaan. Er is al zo veel tijd verloren en hier zouden de cliënten opnieuw de dupe van zijn.''

Dat zegt Erica Stinissen van Jurist Wevers, het adviesbureau dat vakbond FNV (vertegenwoordiger van 148 van de in totaal 154 bezwaarmakers over het nieuwe beleid, CH) hiervoor in de arm nam. Daarmee reageert ze op het onlangs gepresenteerde advies van de onafhankelijke bezwarencommissie over de veranderingen binnen de huishoudelijke hulp.

Veranderingen

Die ging vorig jaar in Roosendaal op de schop. Waar cliënten vroeger een vaste hulp voor een vast aantal uur over de vloer kreeg, wordt hulp nu toegekend op basis voor wat er nodig is voor 'een schoon en leefbaar huis'. Daarbij wordt ook nadrukkelijk gekeken naar wat mensen nog wél zelf kunnen. Belangrijkste boodschap van de commissie is dat er best met een systeem zonder vaste uren gewerkt kan worden, maar dat dan wel glashelder moet zijn wat er onder 'een schoon en leefbaar huis' verstaan wordt. Dat is volgens de commissie nu veel te vaag.

Stinissen zegt erg blij te zijn met het advies van die commissie. ,,Een beloning voor een jaar hard werken door iedereen, ook door FNV en het actiecomité Met Hart Voor De Zorg. Er is kennelijk terecht aan de bel getrokken.''

Afwachten

Minder blij is Stinissen met het voornemen van verantwoordelijk wethouder Inge Raaijmakers om halverwege september met een reactie op dit rapport en eventuele aanpassingen in het beleid te komen. Dit omdat wat er nu ligt, slechts een algemeen advies is. Binnen een paar weken moeten ook de adviezen op alle 154 individuele bezwaarschriften binnen zijn. Die wil Raaijmakers afwachten om een compleet beeld te hebben.

Dwangsommen