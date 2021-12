Opgelichte Ad Wagemakers verdronk in zijn eigen sores maar dat is nu allemaal voorbij: ‘Ik kan weer lachen’

Fans in actie na brand reclamebus Club Diana: ‘Een monument, moeder aller wielerbus­sen’

ZUNDERT/GALDER - De wielerwereld is in actie gekomen na de brand die in de kerstnacht de beroemde reclamebus van Club Diana langs de A16 bij Galder zwaar heeft beschadigd. Sportliefhebbers en (oud-)wielrenners in binnen- en buitenland hebben spontaan steun aangeboden voor een crowdfundingsactie om het wielermonument - de eerste verzorgingsbus in het peloton - in ere te herstellen.

26 december