Opgeknapt Irodion in Roosendaal heropent op 6 december

Komt 't busje wel zo in Rucphen?

30 november RUCPHEN - De hamvraag in Rucphen: eerst in een visie de grote lijnen vaststellen voor het openbaar vervoer of vooraf overleggen met belanghebbenden? Leg het voor aan Adrie van Ginneken en hij zegt dat vooral senioren in Sprundel tekort wordt gedaan. Volgens wethouder Laura Matthijssen echter gaat het nu eerst om de hoofdzaken en is er ruimte voor maatwerk. ,,De reistijden worden korter’’, voorspelt zij.