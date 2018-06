Operatiekamers Bravis ziekenhuis Roosendaal vliegen door de lucht

Britse politie houdt 29-jarige man aan vanwege schietpar­tij een jaar geleden in Bredase Schelde­straat

14:50 BREDA - De Britse politie heeft een 29-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden vanwege een schietpartij die vorig jaar plaatsvond op maandagavond 26 juni op de Scheldestraat in Breda. Daarbij was een 40-jarige Roosendaler in zijn been geschoten.