Openluchttheater Vrouwenhof heeft eindelijk zijn toiletten

WiesnHam­mer brengt typische sfeer bij Oktober­fest Oudenbosch

15:00 OUDENBOSCH - Ruim vijfhonderd bezoekers kwamen afgelopen vrijdag en zaterdag naar de tweede editie van het Oudenbossche Oktoberfest. Vrijdag een kapellenfestival. Zaterdag met band WiesnHammer uit het gebied van ‘de Limburgse Alpen’ Landgraaf. Volle bierpullen, dirndle en lederhosen. Niet alleen aan de lange tafels, maar bijtijds ook gewoon erop. Het was me een feestje in de grote tent.