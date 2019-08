Openluchttheater Vrouwenhof en All-In Flex slaan handen ineen

Halderber­ge sluit Gastels pand waar geschoten is en ook drugs is aangetrof­fen

20:37 OUD GASTEL - Een woning aan de Oudendijk in Oud Gastel, waar maandagnacht geschoten is, is op last van het gemeentebestuur van Halderberge per direct gesloten. Na de schietpartij, doorzocht de politie de woning. Daarbij werd drugs aangetroffen.