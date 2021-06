Openluchttheater Nispen verheugt zich op het seizoen: ‘Vieren dat het hier weer bruist’

Voorzitter Mariska Wagemakers is trots dat haar OLTN werd uitgekozen voor de tour langs verschillende theaters aan de grens. ,,Het is voor iedereen een rare periode geweest, maar daardoor zijn we ons er nog meer van bewust hoe bijzonder het is om theater te mogen organiseren. Dat we het seizoen openen met een voorstelling die daaraan gerelateerd is, is extra speciaal.”

Het programma voor deze zomer zit vol bijzonderheden, kondigt ze aan. Zo speelt op 10 juli het Roosendaalse theatergezelschap Driemaal Plankenkoorts een grotendeels geïmproviseerde voorstelling over de 100-jarige geschiedenis van voetbalclub NSV. Wagemakers verheugt zich ook op poppenspeelster Ila van der Pouw, een dag later. ,,Wat zij doet is echt magisch, de poppen komen volledig tot leven. En door de gelaagdheid in het verhaal, is het voor alle leeftijden boeiend om naar te kijken.”

Quote Deze plek is ervoor gemaakt dat het hier bruist. We vieren dat dat weer mag Mariska Wagemakers, OLTN

In september speelt het Roosendaals Toneel het sprookje De Vijf Raven en wordt de vijfde Kunstmarkt gehouden, met een eigen versie van ‘Tussen Kunst & Kitsch’. ,,En in oktober viert Smidje Verholen het veertigjarig bestaan bij ons. Ze spelen dit jaar alleen op voor hen speciale plekken, dus ook daarmee zijn we vereerd.”

Reserveren

OLTN is voorlopig nog wel gebonden aan wat beperkingen, zo mogen er maar vijftig bezoekers aanwezig zijn en moeten zij reserveren. Ook kunnen er per bestelling maar twee kaarten worden gereserveerd. ,,Maar we zijn vooral blij. Deze plek is ervoor gemaakt dat het hier bruist. We vieren dat dat weer mag.”

Meer informatie via oltn.nl, reserveren via reserveer@oltn.nl. Gereserveerde kaartjes kunnen bij verhindering worden teruggegeven, zodat mensen op de wachtlijst alsnog naar de voorstelling kunnen komen.