Openluchttheater Nispen heeft opslag zo goed als op zak

Wagemakers: ,,Na onze oproep via het Cultuurvirus zijn we benaderd door de Rotary, die hebben ons verkozen tot hun goede doel voor 2018. Zij helpen ons bijvoorbeeld financieel met de opbrengst van hun mosselfeest dat eind augustus wordt gehouden.''

Plaatsing

Ondertussen heeft het theater samen met de Rotary inmiddels bij een Roosendaals bedrijf een container gevonden, die geschikt zou kunnen worden gemaakt als opslagruimte. Wagemakers: ,,We gaan hem samen opknappen.'' Waar dat ding moet komen te staan, is nog niet zeker. De stichting achter het openluchttheater ziet die opslagruimte het liefst tegen de gymzaal van basisschool De Linde. Daar staat nu een moestuintje, de stichting zo dat willen compenseren met verticale tuintjes. Wagemakers: ,,Maar daar zijn we nog over in overleg.''