Opening van nieuwe textiel sorteerlijn bij Saver in Roosendaal

Textielrecycling bedrijf Wolkat uit Tilburg en vijf leden van Midwaste ontwikkelden de nieuwe sorteerlijn die als eerste in Roosendaal staat. Midwaste is een vereniging van dertien regionale afval- en reinigingsbedrijven.

Sorteerlijn

Directeur Philip Bouwmans van Wolkat is erg in zijn nopjes met de sorteerlijn. Het familiebedrijf maakt al nieuwe textiel eindproducten met ingezameld materiaal.

,,Met deze sorteerlijn kan veel meer van de gebruikte kleding gebruikt worden. Door de betere sortering weet je wat je hebt en gaat de kwaliteit vooruit. De input is ontzettend belangrijk. Als je ergens troep in stopt dan krijg je ook troep eruit, in het Engels 'Shit in gives Shit out'. Door de transparante selectie op de lijn wordt de begin van het proces al veel beter. En dus ook het eindproduct."