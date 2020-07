Opening nieuwe bios naar augustus: ‘Normaal hebben we zeven timmermannen, nu maar één’

Bouwvak

De afgelopen weken is koortsachtig gewerkt om het complex zo goed als klaar te krijgen. Gaandeweg werd er hier en daar wel wat achterstand opgelopen. Lambregts: ,,We hebben geprobeerd die nog in te halen maar dat is niet gelukt. En nu komt er ook de bouwvak nog eens overheen.’’

Hij vervolgt: ,,BVR wil wel doorwerken, maar er zijn nu wel aanzienlijk minder mensen aan het werk. Hebben we normaal zeven of acht timmermannen hier rondlopen, nu is dat er nog maar één. En volgende week ziet het plaatje er waarschijnlijk weer wat anders uit.’’

En de oude bios dan?

Toch schiet het werk goed op, zegt Lambregts: ,,De foyer is klaar, de bar is al gereed. Zelf ben ik de laatste dagen erg druk met aflakken.’’ Tot die tijd kunnen filmliefhebbers in Roosendaal nog in de ‘oude’ bioscoop aan de Brugstraat terecht. Die is nog in werking, wel met allerlei corono-maatregelen. Het is de bedoeling dat dat gebouw na de opening van de nieuwe bioscoop tegen de vlakte gaat, er moet een appartementencomplex voor in de plaats komen.