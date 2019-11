Opening islamitische basisschool in Roosendaal: ‘Je kiest bewust voor deze school’

ROOSENDAAL - De eerste islamitische basisschool van Roosendaal is donderdag officieel geopend. De school heet ibs Aïsha en zit in het gebouw waar voorheen de Rietgoor gevestigd zat. De school is dit schooljaar met 38 leerlingen begonnen.

Directeur Fouad el Haji: ,,Ik ben een blije directeur. We zijn heel warm ontvangen door de Roosendalers. Deze school is een initiatief van de ouders. Het was hun idee en hun wens".

Goed begin

Aïsha (naam van de vrouw van de profeet Mohammed) is de eerste islamitische basisschool in Nederland met meisjesnaam. ,,Wij willen kinderen gelukkig maken en de school laten groeien. Ook is het onze taak om altijd goede kwaliteit onderwijs te leveren”, aldus de uit Rotterdam afkomstige directeur.

Quote Elke dag begint met het gezamen­lijk lezen van een vers uit de Koran. Fouad el Haji, Directeur ibs Aïsha

Onafhankelijk

Wethouder René van Ginderen van Onderwijs bekijkt het objectief. ,,De wet zegt dat er bepaalde richtlijnen zijn en als je daar aan voldoet dan mag je starten. Er is een aanvraag gedaan en die past binnen de wet. Het is in totaliteit een mooie aanvulling op het Roosendaalse scholenaanbod".

Islamitisch