Opening heringerichte Rucphense weg: binnentuin Rucphen voortaan gemakkelijk bereikbaar

De wethouder noemde de 1490 meter lange nieuwe weg ‘’een plaatje’'. En de realisatie daarvan ging bijzonder snel, want aannemersbedrijf Heijmans had er officieel tot december de tijd voor. In zeven weken tijd zijn het oude asfalt en de daaronder liggende klinkers weggehaald, kabels en leidingen van nutsbedrijven verplaatst, alsmede een speciale, nieuwe fundering en 3500 ton asfalt aangebracht.

Bomen

Het wegdek is nu 6,30 meter breed, met aan beide zijden een vrije strook van 1,5 meter. Om dat mogelijk te maken moesten eerder dit jaar 72 bomen het veld ruimen. Ter compensatie kocht de gemeente langs de weg grond aan. Daarop gaat ze, in samenwerking met de Natuurwerkgroep Gemeente Rucphen, bomen planten en een natuurlijke graanakker aanleggen. Wethouder De Bruijn memoreerde dat, met de opening van de Rucphenseweg, het achtste stuk van de omleiding ter ontlasting van de dorpskernen van Rucphen, St. Willebrord en Sprundel, gerealiseerd is. In dit kader kwam in 2017 de verlenging van de Helakkerstraat gereed en kon in de voorbije zomer het doortrekken van de Vosdonkseweg afgerond worden.