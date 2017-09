Opening brede School Oud Gastel: 'Dit is een wauw-gebouw'

OUD GASTEL - 'Trots' was vrijdag het sleutelwoord in Oud Gastel tijdens de officiële opening van MFA Futura, het nieuwe thuis van voetbalclub SC Gastel en basisscholen TaLente en De Linde.

In de zogeheten buitenruimte rond Futura zijn de bouwvakkers nog wel even bezig, terwijl het gebouw ook al een aantal weken in gebruik is. Een wat willekeurig moment dus misschien, maar de opening van de eerste Halderbergse brede school in een reeks van drie - later dit jaar volgen Hoeven en Oudenbosch - wordt groots aangepakt.

Sleutels

Op de heroïsche klanken van Vangelis - Chariots Of Fire landen drie parachutisten op het hoofdveld van SC Gastel met de drie vlaggen van de hoofdgebruikers. Even later komt de brandweer met loeiende sirenes aangereden om ook de sleutels officieel te overhandigen. Dat alles onder het toeziend oog van zeshonderd enthousiaste leerlingen en tientallen genodigden.



Het geeft aan hoezeer Futura een prestigeproject is geworden. Eind vorig jaar besloot de gemeente nog bij een tegenvaller van drie ton juist acht ton extra te investeren, maar daarbij ging men wel voor een luxere uitvoering van de buitenruimte, met meer groen en een aparte entree voor fietsers.



Geen investering in alleen een brede school, maar in de hele kern, luidde het. ,,Het is een lang proces geweest'', erkent wethouder Paantjens. ,,Maar ik ben trots op het resultaat. Er is lef en verregaande samenwerking voor nodig geweest, maar er staat nu echt een wauw-gebouw."

Volledig scherm Officiële opening van MFA Futura, het nieuwe thuis van voetbalclub SC Gastel en basisscholen TaLente en De Linde. © peter van trijen/pix4profs

Trots

Trots is ook Manfred Magielse, die vandaag ook na ruim vier jaar zijn vertrek als voorzitter van SC Gastel aankondigt. Van begin af aan was hij bij het project betrokken, nu neemt hij afscheid met de voltooiing ervan. ,,Dat is niet bewust zo gekozen, het bestuur wist al langer dat ik zou gaan stoppen'', verzekert hij. ,,Maar het valt nu wel mooi samen, ja. Ik ben er vanaf de eerste tekeningen bij geweest, we mogen er met zijn allen erg trots op zijn hoe het is geworden.''