Openhartige Jobke Vonk onthult haar portret én de reden van haar vertrek als burgemeester

OUDENBOSCH - De laatste keer dat Jobke Vonk in het openbaar in Halderberge verscheen, was bij de installatie van haar opvolger Bernd Roks. Donderdag was ze terug om een haar geschilderd portret te onthullen.

Ze onthulde meer, want ten overstaan van enkele collegeleden, raadsleden en ambtenaren deed ze een boekje open over de afgelopen twee jaar. ,,Om gezondheidsredenen ben ik vertrokken en velen zullen zich afvragen hoe het nu met me gaat. Ik wil daar open over zijn. In mei 2019 is bij onze oudste zoon ADD geconstateerd. De erfelijke variant, ik blijk dus ADD te hebben, de stille variant van ADHD.‘’

Vonk vertelde hoe druk het soms in haar hoofd is. Funest voor het korte-termijn-geheugen, slecht slapen en dat met een 24-uurs-baan. Alleen al voor haar gezondheid besloot ze in december 2019 de handdoek in de ring te gooien. Na haar vertrek brak een emotioneel zware periode aan, inmiddels heeft de oud-burgemeester de juiste medicatie. Inmiddels ziet ze ook de positieve kanten van ADD in: ‘ik denk altijd out-of-the-box en acteer in crisissituaties goed.’

Quote Het gaat goed met mij. Jobke Vonk, Oud-burgemeester van Halderberge

De oud-burgemeester van eerst Aalsmeer en daarna drie jaar Halderberge durft weer vooruit te kijken. Ze stortte zich op Spiral Dynamics volgde opleidingen om de volgende stap te maken in advisering van overheid- en gezondheidsinstellingen. ,,U merkt het. Het gaat goed met mij en mijn gezin.‘’ Echtgenoot Hans was erbij om de onthulling van het door de Bredase kunstenares Mieke Robben geschilderde portret mee te maken.

Haar beeltenis is toegevoegd aan de portrettengalerij van Halderberge, waar ook André Osterloh en Giel Janssen al ‘hangen’. Eerder op de dag droeg Jobke Vonk de voorzittershamer van de Stichting Behoud Basiliek over aan Bernd Roks. Het is een traditie sinds 1954 dat de burgemeester daar preses van is.