Openbare wifi in het centrum van Roosendaal? Vergeet het maar

Zonder afspraak de woonboule­vard op: ‘Ik wil iets spontaan kunnen zien en vasthouden’

10 mei THOLEN/ROOSENDAAL – Een nieuw bed, een andere bank of eettafel: geld dat we nu niet uitgeven aan vakanties of andere zaken, gebruiken we om het huis op te knappen. Dus gaan we naar de woonboulevard.