Openbaar vervoer West-Brabant vrijwel compleet stilgelegd door staking

Politieac­tie in Roosendaal tegen drugsover­last: vijf mannen opgepakt

ROOSENDAAL - In Roosendaal zijn donderdagavond in de buurt van het Heilig Hartplein vijf mannen aangehouden tijdens een politieactie gericht tegen drugsoverlast. Drie van hen worden verdacht van drugshandel, één had drugs op zak en een ander kon niet voldoen aan de identificatieplicht.

13 oktober