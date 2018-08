Open Monumentendag in teken van Roosendaal 750 jaar

Het landelijke thema van de dag is eigenlijk dit jaar 'In Europa' maar in Roosendaal ligt de nadruk natuurlijk toch op het 750-jarig bestaan.

De Sint Jan, waarmee de geschiedenis van Roosendaal begint, en de toren zijn onder de monumenten die zijn te bezichtigen. Op 5 november 1268 was de kapel, de voorloper van de Sint Jan, klaar. De toenmalige heer van Breda, Arnoud van Gaasbeek, gaf aan de kapel en schenking 'in loco dicto Rosendale' (op de plaats die Roosendaal) zijn goedkeuring. De eerste vermelding van Roosendaal in de geschiedenis.

Historisch torenspel

Er kunnen maximaal 16 personen per voorstelling in de toren. Reserveren voor een voorstelling wordt dan ook sterk aangeraden. Alle verdiepingen van de toren worden gebruikt, zodat er op de trappen veel geklommen en gedaald moet worden. Er is in de toren geen lift aanwezig.

Opening

Vrijdagavond 7 september is er als inleiding van het weekend een lezing door Gido van Zon van Zone Zuid Architecten in theatercafe De Kring. Van Zon vertelt over architectuur en de mondiale context via Europa naar Roosendaal. De avond is van 20.00 tot 21.45 uur en de toegang is gratis.



De start van de Monumentendag is zaterdag 8 september om 10.00 uur in de Bank van Luykx in de Molenstraat door wethouder Toine Theunis.