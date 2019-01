Open dag BN DeStem in anderhalve dag volgeboekt

Automobi­list parkeert auto bijna in het water in Roosendaal, bergen gaat maar net goed

14:40 ROOSENDAAL - Een automobilist in Roosendaal haalde vrijdagochtend bijna een nat pak. Hij belandde met zijn auto net niet het water in op de Westelijke Havendijk. De auto bungelde met een wiel over de rand van de kade en moest voorzichtig worden weggetakeld.