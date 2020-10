Opdrachtgever martelcontainers Wouwse Plantage in cel aangehouden

Dronken slachtof­fer ongeluk (30) trapt en slaat ambulance­me­de­wer­ker in Moerstra­ten

5 oktober MOERSTRATEN - Een 30-jarige automobilist is zondagnacht door het lint gegaan tegen een ambulancemedewerker. Hij trapte en sloeg de hulpverlener, die hem bijstond nadat hij met zijn voertuig in een sloot was beland.