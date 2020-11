Opdrachten van ‘Ik Vergeet Je Niet’ nu gebundeld in een boekwerkje

Rechter geeft Verkamman, Borst en Derksen gelijk in zaak rond Voetbalmu­se­um Roosendaal

12 november MIDDELBURG / ROOSENDAAL - De voetbaljournalisten Matty Verkamman, Hugo Borst en Johan Derksen hebben hun zin: Jos Kouwer is geen directeur meer van de Stichting Voetbal Totaal. De voetbaljournalisten verweten hem wanbeheer van de stichting; de kantonrechter noemde het donderdag in zijn uitspraak ‘handelen in strijd met de statuten’. Tv-personality Kees Jansma is in zijn plaats benoemd.