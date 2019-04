Opbouw van grootste nostalgische kermis van Nederland in Roosendaal in foto's

Bedankje voor Roosendaal­se vrijwilli­gers met feest in De Kring

11:30 ROOSENDAAL - Ze laten hun nagels lakken, leren salsadansen of krijgen een massage. Het vrijwilligersfeest in De Kring heeft maar één doel: de vele vrijwilligers die Roosendaal rijk is, eens flink in de watten leggen.