Opbouw nostalgische kermis Roosendaal begonnen: herinneringen aan luchtschommels en kaneelstokken

De officiele opening is vrijdag om 16.00 uur in Parrotia, waar in de bibliotheek een kermisexpo en een miniatuurkermis staan. Amsterdammer Jan de Graaf is druk bezig in de bibliotheek met het wegzetten van 800 poppetjes in zijn miniatuur van de kermis van Zutphen in de jaren zestig.



,,Dat is de kermis uit mijn jeugd, hoe ik me de kermis herinner. Ik ben bijna 8 uur bezig om alles mooi weg te zettenen daarna blijf ik de hele week in Roosendaal bij mijn collega Hans Snoek," vertelt de Amsterdammer