Opbouw kermis in volle gang in centrum Roosendaal

Nog éven slobberen voor Schijfse corsobou­wers

15:18 SCHIJF - Nog een halve pallet met flesjes en amper drie dagen te gaan tot het corso in Zundert. Maar de buurtschap Schijf is nu al meer dan tevreden. ,,We staan versteld dat het gelukt is’’, zegt Mariska van Nijnatten namens de corsobouwers. Die hebben hun wagen voorzien van duizenden lichtgroene flesjes. Allemaal ontdaan van mineraalwater. En dat levert het Vogelcentrum in Zundert ‘een mooie cheque’ van het statiegeld op.