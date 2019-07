Opblaasbare zwembaden mateloos populair: ‘Hoe groter, hoe beter!’

Quote Ons service- en verkoopcen­ter moet bijna dag en nacht draaien om het werk bij te kunnen houden Jan Bax , Intex Trading “Ons service- en verkoopcenter moet bijna dag en nacht draaien om het werk bij te kunnen houden”, zegt directeur Jan Bax van Intex Trading in Roosendaal. Het bedrijf biedt klanten advies en onderdelen voor de bekende blauwe, plastic opblaasbaden. “Vorig jaar begon de drukte veel eerder, eind april al. Nu wordt het pas later warm, dus later druk.”

Volledig scherm Een enorm zwembad in een kleine tuin. De zussen Lydia en Lisette Wolters vinden er hun verkoeling samen met de hond. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Pierenbadjes

John van Riel, verkoopmedewerker bij de Praxis in Breda, herkent het geschetste beeld. “Alhoewel wij tijdens de hete dagen van een paar weken geleden al een enorme piek in de verkoop van opblaasbaden hadden. In drie dagen verkochten we onze hele jaarvoorraad. We hadden alleen nog wat pierenbadjes over.”

Volgens Van Riel lijkt het alsof klanten alleen nog maar grote en hoge zwembaden in de tuin willen. “Hoe groter, hoe beter. De opblaasbare bubbelbaden doen het trouwens ook erg goed.” Door een nalevering heeft de Praxis deze hete week nog wel wat opblaasbare baden in het assortiment. “Maar ik weet niet voor hoe lang. Leveranciers lijken wel verrast door het mooie weer.”

Volledig scherm Peter van Gils heeft zwembad in zijn tuin. Op de foto zoon Kai (in zwembad), moeder Marleen en Peter van Gils. © Pix4Profs/Peter van Trijen

GEZONDHEIDSRISICO'S



Een opblaasbad staat vaak voor langere tijd in de tuin. Waar de een het water iedere week ververst of fanatiek met chloortabletten in de weer is, heeft de ander een filterpomp of laat het allemaal op z’n beloop. Wat brengt dat eigenlijk voor gezondheidsrisico’s met zich mee? Volgens Stijn Raven, arts infectieziektebestrijding en Annabel Breeman, deskundige infectiepreventie hoeven we niet zo bang te zijn. “Al het stilstaande water kan op den duur gezondheidsrisico’s met zich meebrengen omdat hier micro-organismen in kunnen uitgroeien. Echter, de kans hierop is klein en als GGD West-Brabant hebben we hier de afgelopen jaren geen meldingen over gekregen.” Quote Chloorta­blet­ten hebben niet alleen voor-, maar ook nadelen Stijn Raven en Annabel Breeman, GGD West-Brabant Raven en Breeman melden verder dat gezondheidsrisico’s bij zwembaden die gebruikt worden in een privé-setting onvoldoende zijn onderzocht, maar dat de risico’s bij een zwembadje zonder verneveling waarschijnlijk laag zijn. “Het risico op legionella-besmetting hangt samen met verneveling. Dit zou kunnen gelden voor een tuinslang die lang niet gebruikt is en wordt gebruikt bij het vullen van het zwembad. Waterleidingbedrijven en wij als GGD West-Brabant adviseren vakantiegangers om kranen en leidingen eerst goed door te spoelen voordat je deze weer gaat gebruiken na een vakantie. Dit advies geldt dus ook voor de tuinslang.” Verder raden de deskundigen aan om het chloorgebruik bij een zwembad zonder verneveling te beperken. “Chloortabletten hebben niet alleen voor-, maar ook nadelen. Vandaar ons advies om regelmatig te verversen. In ieder geval bij zichtbare verontreiniging.”

Verkeerde maat geleverd

Marieke Reijntjens uit Baarle Nassau was gelukkig nog op tijd met haar aankoop. “Mijn zoon Job is zo blij met dit bad. We hebben er ieder jaar wel een in de tuin staan, maar dit jaar wilde mijn man Jeroen een groter exemplaar. Ik stemde toe… werd er uiteindelijk een verkeerde maat geleverd: véél te groot. We hebben zo’n 12 vierkante meter tuin over, de rest wordt in beslag genomen door het bad.” Dat terwijl Marieke zelf eigenlijk niet eens zo’n waterrat is. “Maar ik mag wel de zandfilterpomp en de chemicaliën bijhouden. Ach, we hebben de taken goed verdeeld, zullen we maar zeggen.”

Volledig scherm Het zwembad van Marieke Reijntjens uit Baarle Nassau. Haar zoon Job is er blij mee! © Marieke Reijntjens

Ook Peter van Gils uit Bergen op Zoom heeft een zwembad waar menigeen jaloers op kan zijn. Zijn zoon Kai spettert erin rond. “Dit is de eerste keer dat we zo’n groot exemplaar hebben”, zegt Peter.

Framepools

Alhoewel de familie Van Gils een rond zwembad heeft staan, zijn de rechthoekige ‘framepools’ niet aan te slepen bij Boerenbond - Pets Place in Roosendaal. “De middenmoot van 3 bij 2 meter is een hardloper”, zegt assistent-bedrijfsleider Paul die liever niet met zijn achternaam in de krant genoemd wil worden.

Paul merkt daarnaast op dat klanten zich steeds meer oriënteren voor ze een aankoop doen. “Men wil weten hoe ze een zwembad moeten onderhouden en waardoor hun bad in opperbeste staat blijft. Ik zeg altijd: ‘meten is weten’.” Volgens de assistent-bedrijfsleider heeft het weinig zin om lukraak met chloortabletten in het bad te strooien om het water goed te houden.

Volledig scherm Het enorme framepool-zwembad van Noëlle Çelebi-Boeren uit Etten-Leur past maar net. © Noëlle Çelebi-Boeren

“Het belangrijkste is om te weten welke pH-waarde het water heeft. Op basis daarvan kan je bepalen of deze naar boven of beneden gebracht moet worden.” Verder adviseert hij om, als je chloortabletten gebruikt, deze nooit los in het water te gooien. “Stop ze altijd in een zogenoemde ‘drijver’. En stop die drijver met chloor nooit in het bad wanneer je kinderen er ook in zitten, maar altijd erna.”

VEILIG OPRUIMEN Of we deze zomer nog zo’n hete week te verduren krijgen, weet nog niemand. Wat wel vaststaat, is dat het opblaasbad ooit weer een keer de schuur of de kast in moet. Wat doe je dan eigenlijk met het gebruikte water? Het water waarin geen chloor of andere chemicaliën zitten, kan prima gebruikt worden om de planten in de tuin water mee te geven. Zitten er reinigingsmiddelen in het bad? Dan mag dit niet. Volgens een communicatiemedewerker bij Waterschap Brabants Delta is het ook niet verstandig om het chloorwater zomaar in het riool te kieperen. “Tegenwoordig liggen er op veel plekken gescheiden riolenstelsels. Dit betekent dat het water wat daarin terechtkomt, direct naar een sloot, vaartje of rivier wordt gesluisd.” Waar je het water dan wel moet laten, weet het Waterschap ook niet precies. “Het is verstandig om even je gemeente te bellen en te vragen welk rioolstelsel er ligt.” Je belt de gemeente, loost het water en blijft vervolgens met het bad achter een doornstruik hangen. Wat doe je met het bad waar een gat in zit? Volgens een medewerker van afvalverwerkingbedrijf Saver in Roosendaal mag het blauwe gevaarte in ieder geval niet in de plastic kliko verdwijnen. “Breng een kapot zwembad het liefst naar de milieustraat. Als dat niet gaat, maak het dan zo klein mogelijk en stop het bij het restafval.”

Planten weggehaald

Lydia Wolters uit Roosendaal gebruikt meerdere attributen om het water in haar bad in optimale conditie te houden. “Ik heb zelfs een solar-paneel om het water te verwarmen”, lacht ze. Samen met haar zus Lisette en hondje Bentley dobbert ze in het bad dat een doorsnee heeft van bijna vier meter.

“Eigenlijk paste het bad eerst niet fatsoenlijk in de tuin” zegt ze. “Dus heb ik laatst een strook planten weggehaald en dat stuk betegeld zodat je toch langs het bad kan lopen.” Lisette maakt maar al te graag gebruik van de gastvrijheid van haar zus. “Ik woon twee straten verderop. Ook als mijn zus niet thuis is, kom ik met warm weer lekker in haar bad dobberen.” Lydia vindt het allemaal wel best. “Ik hou gewoon van gezelligheid!” Als de zomer voorbij is, laat ze het water via een slang het riool in lopen. Daarna wordt het bad veilig opgeborgen.

Opbergen

Jan Bax van Intex Trading raadt daarbij aan om vooral de tijd te nemen voor die klus. “Na het warme weer wordt het water eruit gehaald en het zwembad zo in de schuur gelegd. Naast de riek of iets anders scherps. Dat is zo zonde.” Volgens Bax staat er op de doos of op een briefje in de doos beschreven hoe je het bad op hoort te bergen. Als je je daaraan houdt, gaat het bad volgens Bax ongetwijfeld langer mee en geniet je langer van je aankoop.

Volledig scherm Het zwembad van Tonny Hermans uit Dongen. © Tonny Hermans

Dat is de Roosendaalse Lydia sowieso van plan. “Ik wil ooit naar een koophuis. Eén van de belangrijkste wooneisen op mijn lijstje? Plaats voor mijn zwembad!”