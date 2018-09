Opa Youp van 't Hek kreeg muzikale opleiding op Saint Louis Oudenbosch

OUDENBOSCH - Bij cabaretier Youp van ’t Hek thuis hangt een affiche aan de muur waarop het 25-jarig jubileum wordt aangekondigd van Johan Schafstall als organist en dirigent. Dat was in 1928 en Johan Schafstall is Youps opa aan moeders kant.

Youp wil meer weten over deze opa en ontdekt dat Schafstall een uitzonderlijk muzikale en productieve man is geweest, die ook nog eens overal een mening over had en dat allemaal vastlegde. Dat klinkt vertrouwd.

Youp gaat op onderzoek uit en komt terecht in het katholieke jongensinternaat Saint Louis in Oudenbosch, waar zijn opa zijn muzikale opleiding kreeg. En daar komt het verleden wel heel dichtbij.

Als Youp verder spit in zijn familiegeschiedenis raakt hij steeds verder van huis. Letterlijk en figuurlijk. Want een verwant die ter dood werd veroordeeld staat toch wel erg ver van hem af. Uiteindelijk begint Youp aan een historisch geïnspireerde tiendaagse wandeltocht.

Youp van 't Hek is de eerste van zes nieuwe hoofdpersonen in het NTR-programma Verborgen verleden, dat ook dit najaar weer wekelijks op zaterdag te zien is. Na Youp volgen nog Karin Bloemen, Willie Wartaal, Astrid Kersseboom, Kees Prins en Georgina Verbaan. Astrid Kersseboom begint in Etten-Leur, waar ze lange tijd gewoond heeft.